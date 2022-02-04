Симферополь, 4 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Житель Керчи погиб в результате хлопка газа при проведении сварочных работ 3 февраля, следственные органы начали проверку. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как предварительно установлено, днём 3 февраля 40-летний житель Керчи в своём гараже проводил сварочные работы на топливном баке автомобиля. В результате хлопка газа мужчина травмы и скончался на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Петропавловске-Камчатском в гараже в автомобиле были найдены тела 25-летнего мужчины и 19-летней девушки.