Новосибирск, , 09:07 — REGNUM В Новосибирской области начата доследственная проверка информации о неправомерном выселении многодетной семьи из муниципального жилья. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Многодетные семьи Onf.ru

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что в городе Обь многодетную семью с маленькими детьми выселяют на улицу, — уточнили в ведомстве. — В сюжете указывается, что в 2019 году после пожара семье с четырьмя детьми предоставили муниципальное жилье. Несколько дней назад, по словам пострадавшей женщины, местная администрация попросила освободить жилплощадь за задолженность по коммунальным услугам. Однако, женщина сообщает, что платила все платежи исправно».

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.