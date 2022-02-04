Лондон, 4 февраля 2022, 09:20 — REGNUM Восемь новых марок, посвященных 70-летию пребывания королевы Елизаветы II на престоле, выпущены в Великобритании. Об этом сообщает 4 февраля газета Daily Mirror.
Исполнительный директор Королевской почты Великобритании подчеркнул, что для его ведомства большая честь выпустить марки по случаю первого «платинового» юбилея в британской истории.
В набор вошли марки с фотографиями, изображающими исполнение королевой различных светских обязанностей. Самый ранний снимок датирован 1957 годом, на нём Елизавета II изображена вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филипом, ушедшим из жизни в 2021 году. Самый поздний снимок сделан в 2020 году.
70 лет правлению Елизаветы II исполнится 6 февраля. Прежде ни одна из женщин на находилась на троне так долго. Из мужчин дольше Елизаветы правил только французский король Людовик XIV (1638−1715) — 72 года и 110 дней.
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