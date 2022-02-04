Лондон, , 09:20 — REGNUM Восемь новых марок, посвященных 70-летию пребывания королевы Елизаветы II на престоле, выпущены в Великобритании. Об этом сообщает 4 февраля газета Daily Mirror.

Елизавета II. 1953 National Media Museum from UK

Исполнительный директор Королевской почты Великобритании подчеркнул, что для его ведомства большая честь выпустить марки по случаю первого «платинового» юбилея в британской истории.

В набор вошли марки с фотографиями, изображающими исполнение королевой различных светских обязанностей. Самый ранний снимок датирован 1957 годом, на нём Елизавета II изображена вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филипом, ушедшим из жизни в 2021 году. Самый поздний снимок сделан в 2020 году.

70 лет правлению Елизаветы II исполнится 6 февраля. Прежде ни одна из женщин на находилась на троне так долго. Из мужчин дольше Елизаветы правил только французский король Людовик XIV (1638−1715) — 72 года и 110 дней.

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