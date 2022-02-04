Южно-Сахалинск, 4 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. На Сахалине по состоянию на 4 февраля лечение от COVID-19 проходят в стационарах и на дому 2189 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За 3 февраля были госпитализированы 53 носителя коронавируса (днём ранее — 57). По информации портала стопкоронавирус. рф, в островном регионе за сутки полностью справились с болезнью 89 пациентов.

За последние сутки на Сахалине выявили ещё 180 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 201).

Не справились с болезнью и умерли из-за последствий COVID-19 ещё пять пациентов. Всего на Сахалине жертвами вируса стали уже 667 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, переболевшие COVID-19 должны пройти углубленную диспансеризацию спустя два месяца после выздоровления. Это позволит выявить постковидные осложнения на ранней стадии, уверена заведующая терапевтическим отделением больницы №1 Петропавловска-Камчатского Елена Чуян.