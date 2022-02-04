Барнаул, 4 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Помимо ограничения наценки на продовольствие, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов предлагает также снизить НДС на базовые продукты питания и ввести продуктовые карты для малоимущих. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что Минпромторг вместе с Минсельхозом и антимонопольной службой (ФАС) РФ работают над вопросом введения минимальной пятипроцентной торговой наценки на некоторые социально значимые продовольственные товары, он пояснил:

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«Собственно говоря, партия «Справедливая Россия — За правду» давно уже говорит о необходимости более жёсткого государственного регулирования цен на товары первой необходимости и даже вносила в Госдуму законопроект, который предусматривал предельно допустимый размер наценок на такие товары для оптовых и розничных продавцов.

Другое дело, что в ситуации, когда государство пытается ограничить цены на продукты питания, которые по многим позициям у нас устремились в заоблачные выси, действительно есть риск того, что ретейлеры попытаются решить свои проблемы за счёт поставщиков, выкручивая тем руки и заставляя снижать отпускные цены на свою продукцию.

Этого допустить нельзя, поэтому, возможно, имеет смысл воспользоваться ещё одним предложением СРЗП и снизить НДС на базовые продукты питания с 10 до 5 процентов, а то и обнулить его. Одновременно необходимо наконец ввести продуктовые карты для малоимущих и ежемесячно перечислять на них средства, которые они смогут потратить исключительно на приобретение отечественных продуктов питания (за исключением алкоголя и сигарет).

Считаю, что только так, комплексно, можно решить проблемы роста цен на продукты питания и отсутствия возможности их приобретения в достаточном количестве малоимущими гражданами».

Напомним, согласно инициативе Минсельхоза, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с которой ознакомился «Коммерсантъ», в перечень продуктов с торговой наценкой не выше 5% планируется включить свеклу, морковь, капусту, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, а также хлебобулочные изделия недлительного хранения.