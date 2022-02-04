Оренбург, 4 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Из бюджета Оренбургской области на лекарства для пациентов с коронавирусной инфекцией выделяют дополнительно 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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«Ежедневно регистрируется более полутора тысяч новых заражений. Специфика штамма «Омикрон» такова, что растет число именно амбулаторных пациентов. Поэтому принял решение дополнительно выделить средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся дома», — сказал губернатор Денис Паслер.

Он также отметил, вместе с федеральной поддержкой выделенных из областного бюджета средств хватит, чтобы не возникало дефицита лекарств. Деньги из региональной казны пойдут на закупку противовирусных, антикоагулянтов, жаропонижающих препаратов, антибиотиков. На сегодняшний день в среднем на одного пациента приходится более 2,5 тысячи рублей. Таким образом, 200 млн рублей будет достаточно для лечения 80 тысяч больных.