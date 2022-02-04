Владивосток, , 09:12 — REGNUM Во Владивостоке в ДТП пострадала девочка двух лет — от гибели её спасло детское кресло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

ДТП во Владивостоке Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

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Установлено, что 29-летний мужчина, управляя автомобилем Honda HR-V, не справился с управлением и въехал в леерное ограждение, после чего иномарка опрокинулась в кювет и упала на крышу, врезавшись в строительные конструкции.

В результате аварии пострадала 2-летняя девочка, она находилась на заднем сиденье в детском автокресле и была пристегнута.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Москве произошло 26 дорожных аварий, в которых пострадали дети-пассажиры.