Краснодар, 4 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение по подъему уровней рек объявлено на территории Краснодарского края на 4 и 5 февраля, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

Как уточняется, в связи с прогнозируемыми осадками в период 4−5 февраля на малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань, на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением опасных отметок. В зоне возможных подтоплений — Горячий Ключ, Северский, Абинский, Крымский, Апшеронский, Туапсинский районы, Геленджик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае из-за подтоплений режим чрезвычайной ситуации действует в Северском, Славянском, Красноармейском районах. В 19 муниципальных образованиях края введен режим повышенной готовности.