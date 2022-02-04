Ростов-на-Дону, , 09:02 — REGNUM В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора и учредителя фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспорта. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Заполнение налоговой декларации Nalog.ru

Следователи считают, что директор организации с апреля 2017 по апрель 2019 года под руководством учредителя умышлено уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, внося липовые данные в налоговые декларации о якобы проведённых закупках и выполненных работах фиктивными организациями на сумму более 115 млн рублей.

На имущество обвиняемых и организации наложен арест на сумму более 120 млн рублей.

Материалы уголовного дела изучит суд.