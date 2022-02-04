Энгельс, Саратовская область, 4 февраля 2022, 09:09 — REGNUM В городе Энгельсе Саратовской области несколько заключенных повредили имущество исправительной колонии №2, протестуя таким образом против изъятия запрещенных предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН России по Саратовской области.
«2 февраля группа осужденных, являющихся злостными нарушителям установленного порядка отбывания наказания и содержащихся в камерах штрафного изолятора ИК-2 УФСИН России по Саратовской области (колония строгого режима для неоднократно судимых), в демонстративной форме, выражая протест против изъятия запрещенных предметов, совершила умышленное повреждение имущества учреждения», — говорится в сообщении.
Нарушители подожгли спальные принадлежности, выбили окна, повредили мебель. Размер материального ущерба устанавливается.
Отмечается, что исправительное учреждение функционирует в штатном режиме.
По информации УФСИН России по Саратовской области, четверо осужденных, содержащихся в отряде со строгими условиями отбывания наказания ИК-2 УФСИН России по Саратовской области (колония строгого режима для неоднократно судимых), совершили умышленное повреждение имущества учреждения. При водворении в штрафной изолятор один из нарушителей оказал физическое сопротивление сотруднику колонии, что зафиксировано видеорегистратором. Рецидивисты мотивировали свои действия нежеланием выполнять требования учреждения. Все участники инцидента отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
По факту происшествию назначена проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в 2021 году количество преступлений, совершенных ранее судимыми, возросло на 1,9% по сравнению с 2020 годом (с 5259 до 5359).
Читайте также: В Саратовской области выросло число совершённых рецидивистами преступлений
Читайте также: В саратовских колониях неспокойно: конфликты и нападения на работников ФСИН