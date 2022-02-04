Энгельс, Саратовская область, 4 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В городе Энгельсе Саратовской области несколько заключенных повредили имущество исправительной колонии №2, протестуя таким образом против изъятия запрещенных предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН России по Саратовской области.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

«2 февраля группа осужденных, являющихся злостными нарушителям установленного порядка отбывания наказания и содержащихся в камерах штрафного изолятора ИК-2 УФСИН России по Саратовской области (колония строгого режима для неоднократно судимых), в демонстративной форме, выражая протест против изъятия запрещенных предметов, совершила умышленное повреждение имущества учреждения», — говорится в сообщении.

Нарушители подожгли спальные принадлежности, выбили окна, повредили мебель. Размер материального ущерба устанавливается.

Отмечается, что исправительное учреждение функционирует в штатном режиме.

По информации УФСИН России по Саратовской области, четверо осужденных, содержащихся в отряде со строгими условиями отбывания наказания ИК-2 УФСИН России по Саратовской области (колония строгого режима для неоднократно судимых), совершили умышленное повреждение имущества учреждения. При водворении в штрафной изолятор один из нарушителей оказал физическое сопротивление сотруднику колонии, что зафиксировано видеорегистратором. Рецидивисты мотивировали свои действия нежеланием выполнять требования учреждения. Все участники инцидента отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

По факту происшествию назначена проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в 2021 году количество преступлений, совершенных ранее судимыми, возросло на 1,9% по сравнению с 2020 годом (с 5259 до 5359).

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