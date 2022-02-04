Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошел скандал в общественном транспорте. Кондуктор забрала у пассажирки Екарту ради выполнения плана, сообщает E1.RU.

Tumenpro.ru Кондуктор автобуса

Инцидент произошел 3 февраля в маршрутном автобусе №24. Кондуктор забрала у пассажирки Екарту. Сотрудница общественного транспорта пояснила, что поездок на карте неограниченное количество, а народу в автобусе было мало. Таким образом женщина якобы пыталась выполнить план. По словам пассажирки, кондуктор также забрала карту у ее подруги. После чего женщина оплатила проезд по всем терминалам автобуса.

В Гортрансе уточнили, что подобные действия кондуктора легко выявить. После выяснения всех обстоятельств по отношению к кондуктору примут необходимые меры.