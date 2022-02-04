Мехико, 4 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Иностранные военные могут присутствовать на территории Никарагуа. Это разрешено на законодательном уровне. Об этом сообщил посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

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При этом дипломат подчеркнул, что на территории страны допускается нахождение военных ряда стран, в том числе России и Соединённых Штатов.

«[Закон] предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества), проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — пояснил в беседе с РИА новости посол.

Хохоликов отметил, что российские военнослужащие находятся и работают на территории Никарагуа на законных основаниях.

«Особо подчеркну, что наше двустороннее сотрудничество в военной области не направлено против третьих стран», — добавил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РВ Сергей Лавров заявил о достигнутых президентом России Владимиром Путиным во время телефонных разговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорённостях о развитии и поддержке сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую сферу (ВТС).