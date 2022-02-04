Улан-Удэ, , 09:00 — REGNUM В улан-удэнском аэропорту «Байкал» 3 февраля приземлился первый рейс из Красноярска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, полёты по маршруту Красноярск-Улан-Удэ-Красноярск открыла авиакомпания «Аврора».

Самолёт авиакомпании «Аврора» в аэропорту «Байкал». Улан-Удэ Правительство Бурятии

Билеты на рейс субсидируются из бюджета и стоят 5,5 тыс. рублей в одну сторону. Самолёты А319 будут летать по маршруту два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Прямое авиасообщение с Красноярском стало третьим с начала года направлением, открытым Единой дальневосточной авиакомпанией. Ранее начались полёты по рейсам Улан-Удэ-Якутск и Улан-Удэ-Хабаровск. До конца года самолёты начнут летать из столицы Бурятии в Хужир и Агинское.

Добавим, что к настоящему времени Улан-Удэ связывает прямые рейсы с такими городами, как Томск, Омск, Владивосток, Красноярск, Иркутск, Благовещенск, Хабаровск, Якутск, Новосибирск, Москва, а также Улан-Батор в Монголии и Пхукет в Таиланде.