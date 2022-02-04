Ульяновск, 4 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Ульяновская область дополнительно получит 100 млн рублей из федерального бюджета на строительство спортивных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Средства будут выделены в виде субсидии в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт». Региональные власти поясняют, что размер дополнительной федеральной поддержки составит 100 млн рублей, в том числе 60 млн рублей направят на строительство модульного зала, остальные 40 млн рублей потратят на закупку оборудования для создания двух «умных» площадок — спортивных сооружений на открытом воздухе.

Отметим, что в Ульяновске в 2022 году продолжится строительство крытого футбольного манежа и реконструкция Дворца единоборств.

Напомним, что в Ульяновской области появится центр борьбы и планируется реализовать проект «Борьба в школу». Новое сооружение построят в Заволжском районе Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области запустили в работу дворец художественной гимнастики «Татьяна-Арена», ледовый комплекс «Аксель Арена», четыре бассейна, Центр бокса и пауэрлифтинга.