Магас, 4 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Ингушетии планируют развивать кластерную модель экономики. В этих целях власти региона намерены создать четыре кластера с необходимой инфраструктурой. Один из них будет так называемым креативным. На его площадке соберутся специалисты творческих профессий, сообщили 4 февраля в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Ингушетия

«Самый молодой кластер, предполагаемый к созданию, — креативный кластер. Его участниками станут предприниматели, чья деятельность будет лежать в творческой сфере. Речь идет о художниках, дизайнерах, ремесленниках и других», — говорится в сообщении.

При создании и развитии этого кластера планируется получить более 300 рабочих мест. Он должен заработать уже в 2022 году. По мнению главы республики Махмуда-Али Калиматова, «кластерная модель управления экономикой повысит интерес к региону со стороны инвесторов».