Киев, 4 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. На фоне предполагаемого российского «вторжения» на Украине активно продвигаются различные теории заговора, в том числе и о том, что США специально нагнетают истерию вокруг грядущего конфликта с тем, чтобы заставить Киев пойти на постыдные уступки Москве. Однако все далеко не так, пишет заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ) Мелинда Хэринг в статье, вышедшей 3 февраля в The National Interest.

Ze2019.com Владимир Зеленский

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По ее словам, администрация президент США Джо Байдена не может допустить еще одного внешнеполитического фиаско всего за несколько месяцев до промежуточных выборов. В Вашингтоне опасаются, что их снова застанут врасплох, как это было в 2014 году, когда Москва «аннексировала» Крым.

Более того, как выясняется, украинский президент Владимир Зеленский также не забывает о выборах. Когда в 2019 году он баллотировался на пост главы государства, он обещал остаться на своем посту в течение одного срока.

«Это было тогда. Сейчас бывший комик пристрастился к власти и жаждет второго срока, поэтому практически каждое принятое им решение следует интерпретировать через внутриполитическую призму», — подчеркнула Хэринг.

«Зеленский хочет преуменьшить российскую угрозу, потому что она наносит ущерб экономике и его шансам на второй срок», — добавила она.

Украинский президент и его команда не согласны с оценками американской разведки, которыми с ними поделился Вашингтон. Он не принимает такой интерпретации и тем, как она влияет на его планы. Наилучшим исходом для Зеленского стало бы раннее наступление весны, когда из-за «бездорожья» российские танки не смогут уже спокойно доехать до Киева. В таком случае бывший комик может изображать себя как дальновидного государственного деятеля, который не стал бояться, призывая к спокойствию, в то время как простые смертные в Вашингтоне «попадались на уловки» Москвы.