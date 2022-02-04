Баку, 4 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Баку против выдвижения предварительных условий для начала работы комиссии по делимитации и демаркации, поэтому были отвергнуты предложения Еревана по данному вопросу. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции.

Musafir~azwiki Джейхун Байрамов

Он сообщил, что ранее Ереван через Москву передал предложения по запуску процесса делимитации. В Баку это расценили как выдвижение предварительных условий.

«Государство, 30 лет державшее под оккупацией около 20% территории соседней страны, нарушившее все международные нормы и принципы, не имеет ни политического, ни юридического, ни морального права выдвигать предварительные условия для установления этого процесса после прекращения оккупации», — заявил Байрамов.

По его словам, чем скорее в Армении поймут это, тем быстрей начнётся работа по делимитации границы. Глава МИД также обвинил армянскую сторону в непоследовательном подходе к этому вопросу и в нарушении работы трёхсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций в регионе.

Напомним, в ходе войны в Нагорном Карабахе под контроль Баку перешла часть территории этой республики. В Азербайджане называют это территориями «освобожденными от оккупации».