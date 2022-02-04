Курган, 4 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Курганской области перед судом предстанет житель Свердловской области обвиняемый в сбыте фальшивых купюр. Об этом сообщает регионального пресс-служба УМВД.

Центробанк РФ Пять тысяч рублей

Установлено, что в июне 2021 года 24-летний мужчина сбыл в магазинах и аптеках Екатеринбурга 11 поддельных банковских билетов номиналом 5000 рублей, покупая при этом недорогие товары. Затем он сбыл шесть таких же фальшивых банкнот в магазинах курганского города Шадринска.

После обращения в полицию продавца одного из шадринских магазинов, на территории Свердловской области был задержан неработающий, ранее не судимый злоумышленник. В его автомобиле были обнаружены ещё три фальшивые купюры.

Житель Свердловской области обвиняется по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Дело направлено в Шадринский городской суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Югре за один день возбуждено четыре уголовных дела по фактам обнаружения поддельных купюр достоинством пять тысяч рублей.