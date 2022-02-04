Оренбург, 4 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Оренбурге до 2024 года благоустроят четыре объекта, расположенные в историческом ядре города. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Спуск к реке Урал. Оренбург

В 2021 году муниципалитет получил деньги на проектирование верхней набережной реки Урал, улицы Советской, площади Ленина и Зауральной рощи. Предполагается, что проекты реализуют в 2023 году. Дизайн-проекты по всем четырем объектам уже есть.

В рамках реализации проектов по благоустройству планируется выкуп и снос двух зданий на Беловке. «Выделены серьезные средства на благоустройство исторического центра Оренбурга. На верхней части набережной, в районе здания «Гагаринской лётки», у нас находятся два торговых объекта. Они портят облик любимого горожанами бульвара, поэтому необходимо как можно скорее расчистить территорию», — сказал губернатор Денис Паслер.

В региональном правительстве также заострили внимание на том, что общая дизайн-концепция будущего облика центра города основана на ликвидации недостроев и переформатировании других объектов и элементов архитектуры, которые не вписываются в исторический облик, нефункциональны, находятся в аварийном состоянии или представляют собой серьёзные градостроительные ошибки.