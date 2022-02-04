Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Экспертная комиссия обследует аварийный дом в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону, жильцы которого не хотят покидать свои квартиры. На это время людям предлагают переехать в микрорайон Суворовский. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM Стена аварийного дома

«Предложение переехать в маневренный фонд — это не попытка власти избавиться от людей, от их проблем, а, наоборот, желание помочь им в трудной ситуации. Жители Кривошлыковского не останутся в этом маневренном фонде навсегда. Они будут находиться там, пока оформляются документы на выплаты», — пообещал ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

С 5 февраля эксперты приступят к осмотру помещений на предмет оценки выкупной стоимости квартир. Всего предстоит переселить жильцов 60 квартир.

ИА REGNUM сообщало, что пятиэтажный дом был построен в 1963 году. В 2020 году здание было признано аварийным. С 1 февраля 2022 года началась эвакуация жильцов в маневренный фонд, расположенный в жилом районе Суворовский. Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.