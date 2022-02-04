Краснодар, 4 февраля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае остаются подтопленными 938 придомовых территорий и 295 домов в 14 населённых пунктах, данные на утро 14 февраля опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

«Остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях края 14 населённых пунктов, 938 придомовых территорий, в 295 домов вода зашла. От воды освобождено четыре участка автомобильных дорог. В двух пунктах временного размещения находится 15 человек (Славянский и Северский районы)», — уточнили в МЧС.

На территории края для откачки воды используется 178 единиц техники, откачано уже более 750 тыс. кубометров воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Славянского, Северского и Красноармейского районов Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. В 19 муниципальных образованиях в превентивных целях введен режим повышенной готовности.