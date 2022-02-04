Сеул, 4 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В январе 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 104,69 пункта, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Couleur Клубника

Согласно опубликованным данным, темпы роста выше 3% сохраняются с октября 2021 года. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 3%.

Стоимость сельскохозяйственной и рыбной продукции и продукции животноводства увеличилась на 6,3%. В частности, цены на пекинскую капусту выросли на 56,7%, клубнику — на 45,1%, импортную говядину — на 24,1%, яйца — на 15,9%, свинину — на 10,9%.

Стоимость промышленных товаров также увеличилась на 4,2%. Цены на дизельное топливо выросли на 16,5%, бензин — на 12,8%, керосин — на 25,7%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.