Уфа, 4 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. 3,2 тысяч гектаров мелиоративных систем могут построить в 2022 году сельхозпроизводители в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полив саженцев

Сообщается, что аграрии Башкирии направили шесть заявок на возведение в текущем году новых мелиоративных систем, мощностью 3,2 тыс. га и с общим объемом затрат свыше одного млрд рублей.

Мероприятия планируется проводить в рамках реализации государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России.

Отмечается, что эти проекты прошли конкурсный отбор, но финансирование планируется при выделении дополнительных средств из федерального бюджета.

«Активное строительство мелиоративных систем — это возможность сократить зависимость аграриев от погодных условий при выращивании сельскохозяйственных культур. Засушливые условия прошлых сезонов подталкивают нас к этому. Важно умело пользоваться возможностями новой госпрограммы по мелиорации, которая позволяет возместить до половины затрат на строительство систем орошения», — приводит пресс-служба слова вице-премьера Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что с 2014 по 2021 год в рамках реализации ранее действовавшей программы «Развитие мелиоративного комплекса России», в Башкирии были построены новые системы орошения на площади 3,7 тысяч га. Объем субсидий, которые были выделены из федерального и республиканского бюджетов, составил свыше 382 млн рублей.