Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту порчи картины Анны Лепорской «Три фигуры». Полотно было представлено на выставке в Ельцин-центре. Об этом сообщил руководитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Уголовное дело

Инцидент произошел 7 декабря 2021 года. Неизвестный шариковой ручкой нарисовал глаза на абстрактной картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Теперь картина требует реставрационных работ, которые обойдутся в 250 тысяч рублей. Стоимость картины составляет 75 млн.

По словам Валерия Горелых, подозреваемого уже задержали. На допросах он ведет себя агрессивно. Его личность пока не раскрывают. Возбуждено уголовное дело. За вандализм подозреваемому может грозить до трех месяцев ареста.