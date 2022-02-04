Мехико, 4 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали 27 подозреваемых в массовом убийстве семьи с шестью детьми на севере Мексики. Об этом 3 февраля сообщил министр национальной обороны Республики Луис Кресенсио Сандоваль в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Сандоваль пояснил, что с начала работы межведомственной группы по делу об убийстве семьи было задержано 27 подозреваемых в причастности к преступлению. Министр национальной обороны уточнил, что осталось найти и задержать ещё 11 человек, в отношении которых уже выданы соответствующие ордера.

Предполагаемый организатор массового убийства Хавьер Арвис был схвачен после нападения на военнослужащих в штате Чиуауа в октябре 2021 года.

Напомним, массовое убийство семьи, в которой было шестеро детей, произошло в ноябре 2019 года в муниципалитете Бависпе в мексиканском штате Сонора, граничащем со штатом Чиуауа. Злоумышленники убили девять членов одной семьи. Родственники погибших обратились к властям Мексики с просьбой признать мексиканские наркокартели террористическими группировками, но власти Мексики им отказали.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве неизвестными в мексиканском штате Гуанхуато семьи из шести человек, включая ребёнка. Убийство свзяывают с недавним задержанием правоохранительными органами 13 предполагаемых членов картеля «Новое поколение Халиско».