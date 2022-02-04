Москва, 4 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Производство медицинских тестов запустят в технополисе «Москва» откроют производство медицинских тестов, в том числе 15 видов тест-систем на наличие COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

75.ru Тест-системы на коронавирусную инфекцию

Новое производство откроется весной 2022 года На предприятии будут производить около 12 млн диагностических наборов в месяц. Медицинские тест-системы начнут поставлять в регионы России, а часть продукции планируют отправлять на экспорт.

В настоящее время на предприятии площадью 2,5 тыс. кв. метров проводят по подготовке помещения и завозят оборудование стоимостью 400 млнв рублей. Будет создано 200 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разработана тест-система, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к штамму «Омикрон».

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