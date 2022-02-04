АСЕАН назначила нового спецпосланника в Мьянму
Джакарта, 4 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) назначила нового специального посланника для помощи в разрешении политического кризиса в Мьянме, сообщает CNN Indonesia.
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АСЕАН
Новым посланником АСЕАН был назначен министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи.
«Государства-члены АСЕАН приветствуют назначение Его Превосходительства Прака Сокхона специальным посланником АСЕАН по Мьянме и призывают власти содействовать миссии АСЕАН», — говорится в заявлении Ассоциации.
Индонезия сожалеет, что до сих пор не было достигнуто значительного прогресса в отношении урегулирования кризиса в Мьянме.
Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты запретили своим гражданам посещать Индонезию.