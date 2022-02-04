Чебоксары, 4 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Чувашии впервые выдана лицензия на содержание животных в зоопарках. Документ получила новочебоксарская «Ельниковская роща», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Никита Устинов ИА Красная Весна В новочебоксарской роще много белок

Проверка на соответствие требованиям законодательства проводилась в зоопарке автономного учреждения «Ельниковская роща» в Новочебоксарске. В ведомстве установили, что он соответствует предъявляемым условиям, выдав первую в республике лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках.

«Принято решение о выдаче бессрочной лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях», — уточняют в управлении Россельхознадзора.

Напомним, что с 2022 года в России вступил в силу закон о лицензировании цирков, зоопарков, зоосадов, дельфинариев.

Отметим, что зооуголок также есть в Чебоксарах в детском парке имени Андриана Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новочебоксарске суд обязал мэрию обустроить городской зоопарк в соответствии с нормативами, в том числе увеличить размеры вольеров животных. Зоопарк здесь работает с апреля 2016 года.