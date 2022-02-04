Магас, 4 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Ингушетии назначен новый министр культуры. Согласно указу главы региона Махмуда-Али Калиматова пост заняла Залина Льянова. До назначения она работала председателем городского совета г. Магаса, сообщили 4 февраля в пресс-службе правительства региона.

Флаг Ингушетии

О Льяновой известно, что она родилась в 1971 году в Северной Осетии. По образованию филолог и психолог. Имеет опыт работы руководителем крупных коммерческих организаций, с 2000 года работала преподавателем русского языка и литературы в Ингушском государственном университете.

С 2015 года начала карьеру на поприще политики. Вступив в партию «Единая Россия», она стала руководить отделом агитации и пропаганды регионального исполкома, позже была избрана на пост председателя городского совета депутатов Магаса, возглавляя его до последнего времени.

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