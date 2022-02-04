Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшего начальника отдела учёта и отчётности — главного бухгалтера МФЦ Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

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Следователи полагают, что женщина с января 2020 года по май 2021 года, пользуясь доверием руководства, внесла ложные сведения в документацию. Под видом заработной платы она незаконно получила более 680 тыс. рублей. Злоумышленница в ходе предварительного следствия возместила ущерб.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.