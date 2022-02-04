Прага, 4 февраля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Чехии Петр Фиала 3 февраля подписали в Праге соглашение об устранении последствий загрязнения территории Чешской Республики в результате эксплуатации Польшей буроугольного рудника «Турув». Об этом сообщает Polskie Radio.

Free-Photos Шахта

Матеуш Моравецкий по итогам мероприятия сказал журналистам, что окончание спора о шахте «Турув» — это большой успех, принципиально важный со стратегической точки зрения.

«Это завершает период замораживания очень хороших польско-чешских отношений. Сегодня мы открываем новую главу этих отношений в очень хорошем расположении духа. Это также важно в контексте того, что мы находимся на восточном фланге НАТО», — заявил он.

В соглашении сторон установлено, что Польша обязывается провести за свой счет земляные работы, которые снизят экологические потери польско-чешского пограничья из-за работы угольной шахты. Кроме того, на шахте будет осуществляться экологический мониторинг. Также Варшава должна будет создан фонд, который обеспечит финансирование проектов, в том числе в области охраны окружающей среды в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС.