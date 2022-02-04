* запрещённая в России организация

Кабул, 4 февраля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) призвала министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно объяснить арест ещё двух участниц протестов в Кабуле за последние 24 часа. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

edgarwinkler ООН

UNAMA заявила в Твиттере, что подтверждает свою приверженность интересам всех активисток, которые «исчезли», и их семей.

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2 февраля Мурсал Айар, одна из участниц протеста, была арестована у себя дома, а 3 февраля была арестована Захро Мохаммади.

В последние недели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжали похищать участниц протестов, вопреки международным требованиям и международным нормам.