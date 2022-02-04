* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 4 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Захро Хакпараст была арестована силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Кабул. 2 февраля Хакпараст дала интервью телеканалу Afghanistan International и раскритиковала тот факт, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему удерживают нескольких участниц протестов.

Pixabay.com Требование ареста

Она также призвала участниц протестов посещать международные встречи, такие как специальная сессия Европейского парламента по афганским женщинам.

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Ранее талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны активистки Таманно Зарьяб, Парвана Ибрагимхейль, Морсал Айар и ряд их единомышленников.

Радикалы ещё не прокомментировали аресты, но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похоже, продолжает похищать и задерживать протестующих и диссидентов, несмотря на критику со стороны международного сообщества.