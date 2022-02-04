Оренбург, 4 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Оренбурге пятеро местных жителей спорили в суде по поводу расходов на погребение родственницы. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

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Женщина умерла в 2019 году и завещала имущество одному наследнику. Он организовал похороны и поминальную трапезу. Впоследствии завещание было оспорено и признано недействительным. Мужчина обратился в суд с требованием взыскать часть расходов на погребение и с других наследников, указав сумму 98 300 рублей.

Ответчики возражали против такого требования, считая размер расходов завышенным. Суд установил, что доказан факт несения расходов на сумму 60 150 рублей, и удовлетворил частично иск. С четырех наследниц-племянниц взыскано в общей сложности 60 150 рублей, а также судебные расходы по оплате госпошлины. Решение суда не вступило в законную силу.