Париж, 4 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Основатель правой французской партии «Национальный Фронт» 93-летний Жан-Мари Ле Пен был госпитализирован в одну из больниц в столичном регионе Франции Иль-де-Франс, 3 февраля передала радиостанция France Bleu.

Kenji-Baptiste OIKAWA Жан-Мари Ле Пен

Врачи заподозрили у политика инсульт. 31 января Ле Пен «испытал проблемы со зрением» во время ужина. 2 февраля его направили на медицинское обследование. Вместе с тем врачи не нашли у пациента ничего, что могло бы вызывать беспокойство, но решили оставить его под наблюдением до 5 февраля.

В 2018 году Ле Пен три раза попадал в больницу из-за непрекращающегося жара. 20 июня 2021 года он отпраздновал день рождения, находясь в больничной палате.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января лидер партии «Вперед, Италия», бывший глава итальянского правительства 85-летний Сильвио Берлускони был выписан из госпиталя Святого Рафаила в Милане, где он провел восемь дней.