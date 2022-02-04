Салехард, 4 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. На Ямале расширена программа по обеспечению служебным жильём медиков первичного звена. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ключи от квартиры

Согласно программе, медработник получает на 10 лет служебное жильё, которое потом он сможет оформить в собственность.

За два года действия данной программы в новые квартиры уже переехали 217 ямальских семей медиков. Планируется обеспечить жильём ещё 564 семьи.

Отмечается, что благодаря различным социальным мерам поддержки на Ямал за последние полтора года привлекли более 500 медиков.