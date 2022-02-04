Новосибирск, 4 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области детская смертность после заражения коронавирусом минимальна. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Госпиталь

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Напомним, ранее региональный оперштаб сообщал о смерти трёхлетней и семилетней девочек.

«У нас совсем минимальная смертность от новой коронавирусной инфекции у детей. Все случаи связаны с тяжёлой сопутствующей патологией. Это не причина, — приводит редакция «НГС Новости» комментарий Хальзова. — Ковид, конечно же, сыграл определённую роль, но у каждого ребёнка было серьёзное сопутствующее заболевание».

При этом он уточнил, что детей из-за коронавируса госпитализируется много.