Чита, 4 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Для Байкальской рифтовой зоны 2021 год выдался самым насыщенным за всю историю инструментальных наблюдений. Об этом газете «Областная» сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

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По её словам, если в среднем за год фиксируется около 30 ощутимых подземных толчков, то в прошлом году их было 124.

«Каталог оперативных землетрясений обычно включает порядка 200 сейсмособытий — за прошлый год зарегистрировано 574», — пояснила Елена Кобелева.

Подземные толчки в течение года также фиксировались в середине и на юге Байкала. Ощутимое землетрясение было 15 декабря с эпицентром в акватории возле поселка Танхой (Бурятия).

Сейчас, по данным ученых, уровень сейсмоактивности вокруг Байкала снижается, но продолжает превышать средние показатели. За январь 2022 года зарегистрировано 15 землетрясений, что больше обычного.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2021 года эпицентр землетрясения силой 3,5 балла отмечен в Ермаковском районе Красноярского края (примерно в 18 километрах к востоку от поселения Верхеусинское) у границы с Тувой.

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