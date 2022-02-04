Чебоксары, 4 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор местному жителю, которого обвинили в наезде на полицейского. Фигурант уголовного дела ранее был осуждён за приготовление сосисок на Вечном огне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Под новое уголовное преследование попал 24-летний чебоксарец. Инцидент произошёл вечером 21 октября 2021 года в центре города у остановки общественного транспорта «Филармония». На место происшествия прибыли полицейские, которым поступило сообщение о нарушении общественного порядка группой молодёжи

Стражи порядка потребовали прекратить противоправные действия.

«Злоумышленник сел в BMW и при попытке скрыться один из полицейских встал перед автомобилем, перекрыв путь. Водитель всё равно начал движение и совершил наезд на полицейского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чебоксарец признал вину. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), назначив один год колонии-поселении. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года чебоксарец был оштрафован на 150 тыс. рублей за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а равно осквернение символов воинской славы»). Правоохранители установили, что он готовил сосиски на Вечном огне у монумента памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Отметим, что ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего водителя. Следствие считает, что он едва не сбил полицейского, попытавшегося его остановить, и врезался в дерево.

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