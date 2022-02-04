Анадырь, 4 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Анадыре пойдёт под суд 17-летний местный житель, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, создающего опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

Own work За решеткой

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По версии следствия, 13 октября 2021 года несовершеннолетний, используя мессенджер WhatsApp на своём телефоне разместил в статусе профиля фотоизображение оружия и короткий текст о совершении в школе №1 Анадыря акта терроризма.

«Собранными по делу доказательствами, в том числе комплексной психолого-лингвистической экспертизой установлено, что в высказываниях и фотоизображении оружия, размещенных обвиняемым, содержится угроза применения насилия в учебном учреждении и признаки вербальной агрессии в форме угрозы», — пояснили следователи.

Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозитдо пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске задержали мужчину, которого подозревают в распространении ложных сообщений о готовящемся взрыве в городском аэропорту.