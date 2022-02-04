Самара, 4 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Абсолютный суточный максимум количества осадков был перекрыт 3 февраля на нескольких метеостанциях в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Так, на метеостанции АГЛОС было перекрыто значение 1965 года на 0,2 мм. Здесь выпало 12,5 мм осадков.

В Самаре выпало 24,3 мм осадков. Тем самым был перекрыт рекорд 2020 года (отклонение составило на 4,3 мм).

В Клявлино выпало 26,3 мм осадков, что на 8 мм больше, чем в 2020 году.

В Тольятти в 2022 году выпало 15,6 мм, что больше максимума количества осадков 2020 года на 8 мм.

Также был перекрыт максимум осадков в Сызрани, Кинель-Черкассах, Новодевичье и Безенчуке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области более одной тысячи единиц техники задействовали в борьбе с последствиями снегопада.