Шушенский район, Красноярский край, 4 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Шушенском районе Красноярского края перед судом предстанут владелец и администратор аквацентра «Енисей», в бассейне которого погиб малолетний ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Бассейн в аквацентре

Ребёнок прибыл в центр в составе группы школьников из города Минусинска 12 апреля 2021 года. По данным следствия, в бассейне не было квалифицированных инструкторов наблюдения за посетителями бассейна, а также специалистов с медицинским образованием.

Кроме ого, администратор заведения не приняла меры по проведению инструктажа по технике безопасности с детьми, не предоставила спасательные средства и не контролировала за посетителями.

«Вследствие указанных нарушений 8-летняя девочка, не обладавшая навыками плавания, в составе группы детей была допущена к плаванию в бассейне без спасательного средства (жилета) и, оказавшись на глубине 140 сантиметров в чаше бассейна, утонула», — отметили в управлении.

Спустя несколько минут тело девочки вытащил из воды сопровождавший школьников учитель, но спасти ребёнка не удалось.

Уголовное дело было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование к настоящему времени завершено, документы направлены в суд.