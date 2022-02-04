Москва, 4 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Москве с 4 февраля начался набор в команду медиаволонтёров. Присоединиться к команде и попробовать себя в качестве видеографа могут все желающие, сообщается на портале мэра столицы.

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Медиаволонтёры будут освещать самые яркие события, происходящие в Москве, и рассказывать горожанам, как и где получить помощь и о деятельности добровольцев и волонтёров.

Число желающих вступить в команду медиаволонтёров увеличивается. В 2021 году команда медиаволонтеров Москвы более 970 часов помогала на различных мероприятиях. За это время было сделано свыше 5,8 тыс. фотографий, снято более 150 видео.

Как сообщало ИА REGNUM, центр «Мосволонтер» запустил программу для волонтёров старшего возраста «Молоды душой».

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