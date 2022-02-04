Магас, 4 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Ингушетии стал фигурантом уголовного дела о пособничестве террористам местный 40-летний житель. Несколько лет назад он вступил в международную террористическую организацию и стал оказывать помощь её членам, находившимся в федеральном розыске, сообщили 4 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Sntat.ru Террорист

«В период времени с 2012 по 2016 год ранее не судимый 40-летний житель республики, достоверно зная о незаконности создания вооруженного формирования, входящего в состав международной террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Полностью осознавая, чем занимаются члены этой организации, подозреваемый стал помогать им. Он перевозил скрывающихся от следствия боевиков на своем автомобиле по территории республики, обеспечивал их медикаментами.

За совершенное преступление обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.