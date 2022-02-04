Чита, 4 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Забайкалью нужны гидрогеологи, чтобы предупредить выход грунтовых вод зимой. Об этом сказал губернатор региона Александр Осипов на совещании, которое в режиме режиме ВКС провёл министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Цитата с сайта gazetavechorka.ru Зимнее наводнение в Забайкалье

На ближайшие три года Забайкалью предусмотрено 1,3 миллиарда рублей на защиту от паводковых явлений Читы, Шилки, Чернышевска, поселения Малеты.

«За счет выделенных средств будет разработана проектно-сметная документация шести объектов и построено семь гидротехнических сооружений, из них четыре — в Чите. Наша задача — защитить население, которое проживает на этой территории от последствий паводков, и предотвратить ущерб в 36 миллиардов рублей. Вижу, что работа идет по графику», — отметил Александр Козлов.

Александр Осипов отметил особую сложность проведения восстановительных работ после выхода грунтовых вод в зимний период.

«При температуре в — 38, — 44 градусов вода заходит в дом через подполье, затапливает его и замерзает, или подземный ключ может выйти на дороге, бить фонтаном, перерезав село на две части. Реагировать в это время сложно.

Последние три года мы наблюдаем такую ситуацию, но в этом году проблема возникла особо остро и нарастает на глазах. Последствия очень тяжелые и их невозможно ликвидировать. Мы просим помочь нам прислать в регион квалифицированных специалистов, которые проанализируют ситуацию и определят нам мероприятия, которые помогут предупреждать эти явления», — пояснил губернатор Забайкалья.

По его словам, на сегодняшний день в 65 населенных пунктах зафиксирован выход грунтовых вод, пострадали более 1,5 тысячи человек, дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года режим ЧС введен в 11 муниципальных образованиях Забайкальского края из-за выхода грунтовых вод, вызванного переувлажнённостью почвы обильными летними осадками.

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