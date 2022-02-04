Оренбург, 4 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Оренбурге местная жительница в судебном порядке потребовала 300 тыс. рублей от товарищества собственников недвижимости за сломанную ногу. Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда города.

Илья Бесхлебный Гололед

Установлено, что горожанка в декабре 2019 года возле дома поскользнулась на тротуаре придомовой территории, упала и сломала ногу. Медики диагностировали сложный перелом. Потребовалась операция. Женщина указала, что лечилась в платно стационаре. В обоснование понесенных дополнительных расходов истец предоставила чеки об оплате лекарственных препаратов, за консультацию травматолога за МСКТ коленного сустава, а также договоры по оплате палаты повышенной комфортности.

Между тем, выяснилось, что медпомощь пациентке оказывалась бесплатно в рамках ОМС, кроме платной немедицинской услуги — предоставление палаты повышенной комфортности. Суд пришел к выводу, что правовых оснований для взыскания с ответчика заявленных расходов на лечение не имеется.

Вместе с тем суд решил, что ТСН должно понести ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию придомовой территории, и взыскал в пользу пострадавшей оренбурженки 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы по оплате юридических услуг в размере 10 000 рублей, расходы по оплате судебной экспертизы в размере 19 858 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.