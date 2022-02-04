Горно-Алтайск, 4 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 40 пациентов. Всего коронавирус победили к настоящему времени 24 168 жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Зарегистрировано за сутки 187 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 37 местных жителей. Новые носители также выявлены в Шебалинском (+34), Усть-Канском (+30), Чемальском (+18) и других районах.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 27 350. При этом всего в республике проведено более 384 тыс. тестов.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 613, в том числе 565 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.