Гавана, 4 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Размер ущерба для Кубы из-за торгово-экономического эмбарго, введенного США в 1962 году, составил почти $144,5 млрд. Об этом 3 февраля сообщило на своем сайте кубинское министерство иностранных дел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В заявлении ведомства отмечается, что Вашингтон пытается скрыть истинную информацию, утверждая, что последствия блокады незначительны и не наносят реального вреда латиноамериканскому государству.

В МИД Кубы подчеркивает, что давление на остров со стороны США особенно усилилось с 2019 года. В Гаване добавили, что на кубинскую экономику оказали значительное негативное воздействие помехи Вашингтона по поставкам топлива в республику, а также новые американские санкции, введенные в период пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана выстоит против экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США.