Москва, , 08:22 — REGNUM Журналистам германской телерадиокомпании «Дойче Велле» запрещен допуск в Государственную думу.

Госдума

Решение принято по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Меры, принятые МИД России в отношении СМИ, полностью поддерживаются депутатами, отметил ранее Володин в телеграм-канале.

«Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жёсткими. Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москва намерена закрыть коррпункт DW в России, аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро этого СМИ, запретить спутниковое и иное вещание DW в России. Также Москвой будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle иностранным СМИ, выполняющим в России функции иностранного агента.

Читайте также: Руководство DW заявило об абсурдности ответных мер России на запрет RT DE

Руководство СМИ заявило о намерении официально протестовать «против этой абсурдной реакции правительства России» и предпринять юридические шаги, чтобы оспорить объявленные меры.